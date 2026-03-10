Росгвардия задержала стрелявшего в ходе конфликта в Подмосковье

Сообщение о противоправных действиях поступило на пульт централизованной охраны.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны установили, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.