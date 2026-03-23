Росгвардия задержала рецидивиста за угрозы семье в Воскресенске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнего жителя Воскресенска, который в состоянии опьянения избил сожительницу и угрожал ножом ей и брату. Инцидент произошел в многоквартирном доме на Комсомольской улице, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о противоправных действиях в одном из домов на Комсомольской улице в Воскресенске. На место прибыли сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители установили, что между мужчиной, находившимся в состоянии опьянения, и его сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры он нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего взял нож и стал угрожать расправой ей и брату, который попытался заступиться.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте. Им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Мужчину передали в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.