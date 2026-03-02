Росгвардия задержала мужчину за мошенничество в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в строительном магазине в поселке Совхоз имени Ленина. Он оплатил мультиметр по заниженной цене, подменив упаковку товара. Подозреваемого передали полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта в поселке Совхоз имени Ленина. На место прибыли сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, посетитель взял с витрины мультиметр стоимостью более 2 тыс. рублей и переложил его в упаковку от более дешевого товара. Затем он оплатил покупку по заниженной цене через кассу самообслуживания. Подмену заметили по камерам видеонаблюдения, после чего администрация магазина нажала тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте. Им оказался 37-летний уроженец Приморского края. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.