Росгвардия опубликовала видео начала штурма ростовского СИЗО

В Telegram-канале Росгвардии разместили видеоролик, показывающий, как начинался штурм ростовского СИЗО-1, где были захвачены заложники.

В видео показано, как силовики в броне собираются на штурм, приезжает скорая помощь к воротам изолятора.

Бойцы спецподразделений управления Росгвардии по Ростовской области вместе с коллегами из регионального ГУФСИН РФ провели операцию, в ходе которой обезвредили преступников, взявших двух заложников.

Шестерых заключенных ликвидировали в ходе штурма. Заложников освободили. По данному факту заведено уголовное дело.