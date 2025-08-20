Росгвардейцы жестко избили мужчину под камерами наблюдения в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео, снятое камерами наблюдения у клуба «Б29» в Ростове-на-Дону, куда очевидцы вызвали правоохранительные органы, чтобы урегулировать конфликт, но в итоге прибывшие сотрудники Росгвардии жестко избили одного из мужчин, в том числе с помощью дубинок. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza .

Предварительно известно, что происшествие на улице Береговой в Ростове-на-Дону случилось 17 августа.

Во время разбирательства полуобнаженный мужчина настойчиво пытался донести свою позицию до правоохранителей. В какой-то момент он слишком близко приблизился к полицейскому, на что отреагировал один из росгвардейцев агрессией. Сотрудник распылил мужчине в лицо содержимое баллончика, затем начал жестко избивать.

После этого задержанного повалили на землю, где несколько силовиков продолжили применять физическую силу, несмотря на то, что все происходило под камерами видеонаблюдения.

Сотрудники Ростовского Следственного комитета начали доследственную проверку после того, как в сети появилась видеозапись инцидента. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, какое-либо решение будет принято по итогу проверки в рамках действующего закона.