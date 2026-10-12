Росгвардейцы задержали в Можайске подозреваемого в кражах из супермаркета

Сотрудники вневедомственной охраны 12 октября 2026 года задержали в супермаркете на улице Мира в Можайске 34-летнего жителя Балашихи, который пытался похитить несколько банок кофе. Мужчину также подозревают в предыдущей краже из этого магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Можайского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области 12 октября 2026 года пресекли попытку хищения товаров из супермаркета на улице Мира в Можайске. Они прибыли после поступления сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения.

На месте росгвардейцы выяснили, что 34-летний житель Балашихи пытался похитить несколько банок кофе. Администратор узнал посетителя по записям камер видеонаблюдения и нажал кнопку тревожной сигнализации.

По данным сотрудников магазина, ранее этот мужчина уже вынес из супермаркета бутылку виски и 13 плиток шоколада, не оплатив товары. На этот раз росгвардейцы задержали подозреваемого на выходе и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.