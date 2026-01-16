Росгвардейцы задержали рецидивиста после нападения с ножом в Орехово-Зуеве

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жильца хостела в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованной охраны из хостела на улице Ленина в Орехово-Зуеве. На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители выяснили, что в общем коридоре хостела произошел бытовой конфликт между жильцами соседних комнат. В ходе ссоры один из мужчин ударил оппонента вилкой в живот и нанес ему ножевые ранения в область грудной клетки.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Республики Татарстан, ранее судимый за грабеж. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

