Росгвардейцы задержали разыскиваемого за пьяное вождение в Чехове

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали молодого человека, который находился в федеральном розыске.

Во время патрулирования в Чехове росгвардейцы заметили юношу, распивавшего алкоголь в общественном месте. После проверки документов выяснилось, что 22-летний уроженец Владимирской области с конца прошлого года скрывается от следствия за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.