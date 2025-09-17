сегодня в 20:12

Росгвардейцы задержали подозреваемых в стрельбе по автомобилю в Подмосковье

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали граждан, подозреваемых в стрельбе по автомобилю из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Экипаж Росгвардии получил информацию о неизвестных, которые устроили стрельбу по автомобилю из пневматического оружия, в результате чего было повреждено остекление транспортного средства.

В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили граждан, схожих по приметам с разыскиваемыми.

Росгвардейцы приняли решение остановить мужчин для установления их личности. Ими оказались 33-летний уроженец Волгоградской области и 22-летний житель Нижегородской области.

Молодые люди переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.