Росгвардейцы задержали мошенника в строительном гипермаркете Подмосковья

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали 38-летнего жителя Мытищ, подозреваемого в мошенничестве с ценниками в строительном гипермаркете, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из гипермаркета строительных материалов на Красноармейском шоссе.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что посетитель магазина выбрал удлинитель стоимостью более 8 тысяч рублей и переклеил на него штрих‑код от более дешевого товара. В результате сумма возможного ущерба магазину могла составить около 7 тысяч рублей.

Мужчину задержали на месте. Им оказался 38-летний житель Мытищ. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.