Росгвардейцы задержали федерального преступника в супермаркете Ивантеевки

Сигнал тревоги поступил на пункт централизованного наблюдения из супермаркета в Ивантеевке. Работники магазина нажали тревожную кнопку после того, как заметили в торговом зале мужчину, ранее совершавшего кражи.

На этот раз злоумышленник сложил в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на сумму около 16 тысяч рублей, после чего попытался вынести товар за пределы кассовой зоны, не оплатив покупку.

Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого. В ходе проверки документов выяснилось, что 38-летний житель Хабаровского края с января находится в федеральном розыске и ранее уже был судим.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.