Росгвардейцы задержали двоих подозреваемых с крупной партией наркотиков в Раменском

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека и девушку с метилэфедроном массой более 30 граммов, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Во время патрулирования в Раменском автоэкипаж Росгвардии заметил двух граждан, которые вели себя подозрительно. При попытке скрыться молодые люди были остановлены для проверки документов.

В ходе разговора задержанные признались, что имеют при себе запрещенные вещества. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у подозреваемых полимерный пакет с 33 свертками.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — метилэфедрон общей массой более 30 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В 2025 году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали 21 человека за незаконный оборот наркотиков в регионе.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.