Росгвардейцы задержали девушку за попытку поджога в торговом центре Балашихи

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта в Железнодорожном микрорайоне Балашихи.

По данным Росгвардии, девушка, следуя инструкциям по телефону, вошла в павильон с маскирующими сетками, пронесла 5-литровую канистру бензина и облила товар горючей смесью. Администрация магазина заметила подозрительные действия и нажала тревожную кнопку.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали подозреваемую. Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.