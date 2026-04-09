Росгвардейцы задержали дебошира в Солнечногорске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего мужчину, который 9 апреля в поселке Голубое городского округа Солнечногорск выбежал на дорогу и повредил припаркованные автомобили, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Инцидент произошел, когда сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области возвращались со службы. Они заметили на проезжей части обнаженного мужчину, который вел себя неадекватно.

По данным ведомства, гражданин выбежал на дорогу и начал ломать зеркала бокового вида у припаркованных автомобилей. Сотрудники незамедлительно пресекли его действия.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.