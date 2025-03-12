Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемую в убийстве

2 марта находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома произошел конфликт между гражданами.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что в ходе распития спиртного между мужчиной и женщиной завязалась ссора, в результате которой гражданка схватила нож и нанесла им удар своему товарищу. Потерпевший успел сообщить о случившемся сотрудникам экстренных служб, но от полученных ран скончался до прибытия бригады медиков.

Стражи порядка задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что 40-летняя местная жительница ранее уже подвергалась уголовному наказанию.

По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.