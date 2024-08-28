Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже кофе и виски из магазина в Коломне

Стражи порядка прибыли по тревоге в охраняемый супермаркет, расположенный на улице Октябрьской революции в Коломне. На месте к росгвардейцам обратился администратор торговой точки. Мужчина пояснил, что увидел, как неизвестная женщина торопливо сложила в сумку несколько упаковок кофе и бутылку дорогого виски. Не обращая внимания на камеры видеонаблюдения, гражданка вышла за кассовую линию с неоплаченной продукцией и поспешила к выходу из магазина.

Правоохранители задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции. Теперь ей предстоит дать объяснения полицейским. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.