Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве
Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
В городе Ивантеевка сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
Днем росгвардейцы получили сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на Студенческом проезде находится 30-летний молодой человек с глубоким ножевым ранением.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что он находился в компании своего знакомого. Между ними завязался конфликт, в результате которого молодому человеку было нанесено проникающее ножевое ранение, не совместимое с жизнью. От полученных ран он скончался до приезда бригады скорой помощи.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.