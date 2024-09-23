Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве

Днем росгвардейцы получили сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на Студенческом проезде находится 30-летний молодой человек с глубоким ножевым ранением.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что он находился в компании своего знакомого. Между ними завязался конфликт, в результате которого молодому человеку было нанесено проникающее ножевое ранение, не совместимое с жизнью. От полученных ран он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.