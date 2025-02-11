Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже спорттоваров

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 35-летнего мужчину, который украл из магазина спортивную обувь, сообщает пресс-служба ведомства.

На маршруте патрулирования стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых сетевых гипермаркетов.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что посетитель торговой точки совершил кражу. Мужчина переобулся в выбранные неоплаченные кроссовки, а также спрятал в карман новые носки. Не рассчитываясь на кассе, он попытался скрыться в компании своего приятеля.

Однако с обновками далеко уйти не удалось — злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Сумма ущерба могла составить 10000 рублей. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту производится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.