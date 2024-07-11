Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего москвича, который украл из магазина спортивный костюм, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем правоохранители прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый гипермаркет в городе Котельники.

На месте выяснилось, что посетитель торгового центра сложил в пакет приглянувшийся спортивный костюм и вышел с неоплаченной обновкой за кассовую линию. Сумма ущерба могла составить более 13 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.