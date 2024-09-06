Росгвардейцы Подмосковья пресекли кражи партий бытовых товаров из магазинов

В городском округе Балашиха сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии за один день пресекли сразу два факта кражи партий бытовых товаров из гипермаркетов, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате стражи порядка задержали четверых правонарушителей. В обоих случаях злоумышленники использовали одну и ту же схему: складывали в сумки понравившиеся товары, а затем, минуя кассу, пытались скрыться.

В магазине на шоссе Энтузиастов действовали двое мужчин, а в торговой точке микрорайона Железнодорожный — две женщины. Однако их поведением заинтересовались представители службы охраны, которые нажали тревожные кнопки.

Росгвардейцы доставили задержанных в отдел полиции. По данным фактам проводятся проверки. Точная сумма возможного ущерба устанавливается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.