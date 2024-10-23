Росгвардейцы Подмосковья оказали доврачебную помощь мужчине с ножевыми ранениями

Экипажу Росгвардии в составе прапорщика полиции Асмана Байрамкулова и сержанта полиции Амина Гусеница поступило сообщение о срабатывание кнопки тревожной сигнализации на одном из охраняемых объектов. По прибытии на место стражи правопорядка обнаружили неизвестного мужчину, на теле которого имелись глубокие резаные раны. Гражданин находился в сознании и пояснил, что нанес себе порезы сам, но причину произошедшего назвать не смог.

Росгвардейцы вызвали скорую, наложили тугую повязку для остановки кровотечения.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в ближайшую больницу.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.