Росгвардейцы отработали захват заложников в Королеве

Межведомственную антитеррористическую тренировку провели 6 апреля в образовательном учреждении Королева. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, МЧС и министерства образования, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По легенде учений группа условных вооруженных злоумышленников проникла на территорию образовательного учреждения и захватила заложников. Работники частного охранного предприятия нажали тревожную кнопку.

Получив сигнал, к месту происшествия оперативно прибыли несколько экипажей группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии оценили обстановку, задержали условных террористов и приступили к эвакуации персонала и студентов.

Тренировка позволила отработать алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, улучшить взаимодействие между ведомствами и повысить готовность сотрудников к действиям при реальной угрозе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.