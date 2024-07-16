Росфинмониторинг: интернациональная команда причастна к теракту в «Крокусе»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что к организации теракта в КЦ «Крокус Сити Холл» причастна интернациональная команда, куда входят представители из центральноазиатских и европейских стран, в том числе россияне, сообщает ТАСС.

В ходе выступления в Совете Федерации Чиханчин добавил, что следствие по данному делу продолжается, и что-то говорить рано.

«Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — уточнил он.

Нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Злоумышленники начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а после этого подожгли помещение. В результате атаки погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в дальнейшем важно сопровождать и помогать родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале.

«Некоторые семьи, а у нас (в Подмосковье — ред.) есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.