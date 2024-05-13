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Росавиация расследует инцидент с учебным самолетом в Подмосковье

Инцидент с пролетом учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте над трассой на севере Московской области будет расследован Росавиацией, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

В ведомстве назвали подобные действия недопустимыми, так как был велик риск печальных последствий.

В Росавиации назвали безопасность полетов главным приоритетом всей отрасли.

Инцидент произошел в субботу. Одномоторный двухместный самолет пролетел над трассой М8 «Холмогоры» на очень низкой высоте.