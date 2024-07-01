сегодня в 17:30

Рой комаров и мошек атаковали «Газель» под Нижневартовском

Автомобиль «Газель» подвергся атаке полчища комаров и мошек, которые буквально за 10 минут покрыли собой переднюю часть машины, сообщает SHOT .

Странный случай произошел под Нижневартовском. Белый автомобиль «Газель» оказался атакован нашествием крылатых насекомых.

Буквально за считанные минуты мошки и комары облепили переднее стекло и капот машины.

Местные жители считают, что такое нашествие насекомых можно объяснить погодными условиями: свое дело сделали жара и высокий уровень воды в Оби.