Рогов: ВСУ целенаправленно пытаются лишить Энергодар доступа к питьевой воде

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Владимир Рогов сообщил об ударах ВСУ по водозабору в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале , что киевский режим 11 июля отчаянно пытается лишить жителей Энергодара доступа к питьевой воде.

«Делают это намеренно — в условиях экстремальной жары. Что это, если не геноцид?» — задался Рогов вопросом.

По словам Рогова, Энергодар Запорожской области подвергся уже шести артиллерийским ударам. Подробности на данный момент уточняются.

Ранее Рогов сообщил, что в подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели взрывы. Местные жители утверждали, что их было не менее трех.