Рогов: ВСУ обстреливают город Токмак в Запорожской области

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Украинские военнослужащие обстреливают город Токмак в Запорожской области с использованием реактивных систем залпового огня, сообщает в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Системы ПВО России продолжают защищать Запорожскую область.

Ранее Рогов заявил, что Киевские боевики снялись с позиций и сбежали из донецкого села Очеретино. Российские военные зашли в село, в центре подняты наши флаги.

Рогов назвал населенный пункт господствующей высотой, которая является ключевым местом на линии украинской обороны на севере Авдеевки. Его освобождение позволит ВС РФ нанести удары по ряду позиций ВСУ.