Рогов сообщил об уничтожении одного из главарей «Правого сектора»* Происшествия 16 марта 2025 14:06 Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье на степногорском направлении СВО был ликвидирован один из главарей нацорганизации «Правый сектор»* во Львовской области Михаил Алексеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Алексеева уничтожили в районе поселка Каменское. По словам главы комиссии ОП РФ, у Алексеева был позывной Рембрандт. «Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов», — уточнил Рогов. * Организация признана террористической и запрещена в РФ.