Рогов сообщил об уничтожении одного из главарей «Правого сектора»*
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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье на степногорском направлении СВО был ликвидирован один из главарей нацорганизации «Правый сектор»* во Львовской области Михаил Алексеев. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что Алексеева уничтожили в районе поселка Каменское.
По словам главы комиссии ОП РФ, у Алексеева был позывной Рембрандт.
«Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов», — уточнил Рогов.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.