сегодня в 19:04

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе в Запорожье

16 августа в Мелитополе Запорожской области местные жители услышали звуки, напоминающие взрыв. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, прогремевший взрыв носит бытовой характер. Однако что именно произошло, пока неизвестно.

«В разных частях города был слышен звук, похожий на взрыв. Причина и природа звука уточняется», — написал Рогов.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.