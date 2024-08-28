Рогов сообщил о ликвидации бывшего сотрудника СБУ Сергея Сергийчука

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Днепропетровской области ликвидирован экс-глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук.

«Это (ликвидация — ред.) произошло в результате взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области», — написал Рогов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что Сергийчуку было 53 года. Он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины, а в 2014 году принимал участие в карательной операции против жителей Новороссии.