Родственники жителя Уфы пытаются доказать, что его убил удар таксиста

Житель Уфы Республики Башкортостан погиб после того, как его ударил в голову водитель такси. Экспертиза обнаружила у мужчины две «конкурирующие» болезни, сообщает Baza .

Трагедия произошла 9 мая. В эту дату Дмитрий С. отмечал День победы у приятелей.

Потом решил поехать домой, вызвал такси и вышел во двор на улице Пожарского в Уфе. Там мужчина увидел автомобиль и подумал, что в нем сидит его водитель.

Потом позвонил сотруднику такси по фамилии З. Разговор продолжался недолго. Вероятно, между собеседниками произошел словесный конфликт.

Водитель вышел из такси, атаковал Дмитрия С. по голове и уехал. Мужчина упал и лежал на земле до тех пор, пока окружающие не вызвали скорую помощь.

Приехавшие врачи увезли Дмитрия С. в больницу. Однако он не очнулся и через три дня скончался. У мужчины были двое детей.

Первая экспертиза сделала вывод, что Дмитрий С. погиб от кровоизлияния в мозг. У мужчины были два «конкурирующих» заболевания: закрытая черепно-мозговая травма и сосудистое заболевание головного мозга.

В июле открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители провели допрос водителя З. Он проходил по делу свидетелем. После этого мужчину отпустили.

По уголовному делу Дмитрия С. назначили комиссионную экспертизу. В рамках нее должны выяснить настоящую причину гибели.

Родственники мужчины считают, что статью по делу нужно поменять на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На опубликованной записи видно, что за погибшим приехала машина отечественного производства. Дмитрий С. подошел к авто, что-то сказал водителю в открытое окно пассажирского места. Затем водитель вышел из машины, ударил потерпевшего в лицо и скрылся.