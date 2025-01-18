Родители жалуются на отравление детей парами краски в московской школе

Родители учеников школы № 1679 на улице Новопетровской в столице пожаловались на плохое самочувствие детей после того, как школьное бомбоубежище покрасили едкой краской, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали родители, в начале недели некоторые дети после занятий вернулись домой с красными глазами, они жаловались на головные боли и тошноту. Администрация учебного учреждения отказывалась общаться с родителями, пока они не вызвали полицейских.

«Полиция добилась выдачи сертификата, выяснили, что красили эмалью, которую нельзя использовать в таких закрытых плохо проветриваемых помещениях», — добавили родители

По их словам, 14 января родители зашли в школу и почувствовали резких запах. При этом помещение было покрашено 10 января. Дети находились около окрашенного бомбоубежища, в 5 м от него также располагаются столовая и спортзал.

После информации от родителей о плохом самочувствии школьников уроки не отменили. Но большинство родителей оставляют детей дома. По их словам, директор и администрация учебного учреждения не прокомментировали инцидент.

В итоге родители написали заявление в столичный департамент образования и науки.