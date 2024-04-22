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Родители убитого столичного байкера заявили, что им поступают угрозы

Родителям убитого из-за спора о парковке байкера Кирилла Ковалева угрожают со стороны родственников обвиняемых по делу, сообщает ТАСС .

По словам адвоката потерпевшей стороны Дениса Ковалева, угрозы поступают от обвиняемых Гусейнова и Аббасова.

«Нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — сказал адвокат.

17 апреля байкер Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильной парковки. В ходе конфликта обвиняемый привлек к решению проблемы родственников. Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли Кириллу Ковалеву множественные ножевые ранения, а затем скрылись с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.