Робот-пылесос устроил пожар в частном доме в Курской области. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает 112 .

ЧП произошло в населенном пункте Рождественское. Робот-пылесос загорелся во время уборки. В этот момент хозяев не было дома. К счастью, они вернулись домой пораньше и быстро ограничили приток воздуха в задымленную комнату, чтобы огонь не распространился.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. На опубликованных кадрах видно, как в результате «огненной уборки» повреждения получили стены, пол и мебель.

