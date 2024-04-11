Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram -канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — написал Артамонов.

Губернатор добавил, что введение особого режима не оказывает никакого влияния на нормальную жизнедеятельность региона.

Артамонов призвал жителей следить за информацией об обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Ранее в ряде районов Одессы пропало электричество после после серии взрывов в городе. В регионе была слышна воздушная тревога.