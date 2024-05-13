Режим ЧС ввели в Олекминском районе Якутии на фоне выхода Лены из берегов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Олекминском районе Якутии после затопления домов и дороги в результате выхода реки Лены из Берегов, заявил глава района Николай Харбин в своем Telegram .

Затор, по данным властей, произошел около города Олекминска у Нерюктяйинского 1-го наслега. Вода уже превысила критическую отметку в 1000 сантиметров. Затоплено уже 18 дворов с населением почти 60 человек.

Также произошло размытие четырех участков дороги Умнас» между селами Куранда и Олекминское. Отмечается, что в наслеге пропала связь и электричество.

«Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введен только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах… принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду», — сказал Харбин.

Жителей уже начали отселять из низменных частей сел Нерюктяйинск и Бирюк. Для них подготовили два пункта временного размещения.