Режим ЧС введен в Коми после схода вагонов поезда

«Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — сказано в публикации.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск ранее сошли с рельсов на перегоне в Коми. По последним данным, травмы в результате инцидента получили 46 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В составе поезда было 14 вагонов, в котором ехали 232 пассажира. Движение по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги было восстановлено, но только по одному пути. Предварительной причиной случившегося считают размывание железнодорожной насыпи.