Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Псковской области после атаки БПЛА Происшествия 19 февраля 2026 01:36

В Псковской области после атаки БПЛА ВСУ на Великолукскую нефтебазу произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли все экстренные службы. «Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», — сообщил губернатор в мессенджере Max. В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.