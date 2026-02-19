Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Псковской области после атаки БПЛА
В Псковской области после атаки БПЛА ВСУ на Великолукскую нефтебазу произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На место происшествия прибыли все экстренные службы.
«Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», — сообщил губернатор в мессенджере Max.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
