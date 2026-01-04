сегодня в 02:59

Резервный автобус с попавшими в аварию под Тулой туристами отправился в Вологду

Резервный автобус с туристами, попавшими в ДТП в Богородицком районе, отправился в Вологду, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду», — отметил он.

При этом 4 человека остаются в медицинских учреждениях Тулы.

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Транспорт двигался из Луганска в Москву, когда врезался в опору у пункта оплаты проезда, в итоге пострадали более 30 человек.

По последним данным пресс-службы регионального МВД, в результате аварии пострадало более 30 человек. Информация уточняется — изначально сообщалось о примерно 20 пострадавших, среди которых четверо детей. Погибших в происшествии нет.

