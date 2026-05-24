Ревнивец облил бывшую возлюбленную кислотой, а затем изрезал ножом в Петербурге

Молодой человек из-за ревности облил бывшую девушку кислотой, после чего изрезал ее ножом в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел вечером 23 мая. Бывший молодой человек ворвался в квартиру своей экс-девушки, где живет вместе с подругой. При себе у агрессора были пистолет, нож и банка с кислотой, а в руках он держал газовый баллончик.

«Нанес множественные колотые ранения. Самое страшное — облил ее концентрированной азотной кислотой: голову, лицо. Кислота попала в глаз, на шею и грудь», — сказал источник.

Подруга потерпевшей пыталась оттащить нападавшего, но кислота попала и на нее. У девушки обожжены руки.

Также во время нападения пострадавшей позвонил ее нынешний возлюбленный. Экс-парень ответил ему и соврал, что девушка уже мертва. При этом преступник кричал, что ему ничего за нападение не будет.

Пострадавшая после нападения находится в реанимации. Врачи будут делать девушке сложную операцию. Также ей предстоят дорогостоящее лечение и длительное восстановление.

Девушка приехала в Северную столицу из Новгородской области — она трудится сразу на трех работах и мечтает накопить на свой бизнес.

Нападавший на девушку оправдал собственные действия. Он заявил, что «предательство должно наказываться».

