Reuters: в Средиземноморье впервые за десятилетия взорваны танкеры
Три танкера повредили взрывами в Средиземном море за месяц
Три танкера за последний месяц были повреждены взрывами в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Речь идет об инцидентах с танкерами Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в Италии, Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии
«Это первые за последние несколько десятилетий» случаи повреждений невоенных судов взрывами в центральном Средиземноморье, утверждается в публикации.
Ранее танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Балтийском море из-за трехи взрывов в машинном отделении.