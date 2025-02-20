Reuters: в Средиземноморье впервые за десятилетия взорваны танкеры

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Три танкера повредили взрывами в Средиземном море за месяц

Три танкера за последний месяц были повреждены взрывами в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет об инцидентах с танкерами Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в Италии, Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии

«Это первые за последние несколько десятилетий» случаи повреждений невоенных судов взрывами в центральном Средиземноморье, утверждается в публикации.

Ранее танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Балтийском море из-за трехи взрывов в машинном отделении.