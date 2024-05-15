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Reuters: Boeing Трампа задел крылом другой самолет в аэропорту во Флориде

Самолет экс-президента США, бизнесмена Дональда Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту в Уэст-Палм-Битч в американском штате Флорида, сообщает «Царьград» .

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник, крыло Boeing 757 во время руления задело крыло припаркованного корпоративного джета в воздушной гавани. Это произошло 12 мая.

В американском Федеральном управлении гражданской авиации подтвердили столкновение бортов во Флориде. Там добавили, что начато расследование данного инцидента. О принадлежности самолетов не рассказали.

11 мая Трамп провел митинг сторонников в Нью-Джерси. Происшествие с бортом зафиксировали после посадки в Уэст-Палм-Бич ночью 12 мая.