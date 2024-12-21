Рецидивист из Мытищ съел доказательства по уголовному делу во время допроса

Рецидивист из подмосковных Мытищ Мамука Чхапелия* съел доказательства по уголовному делу во время допроса. Следователи начали проверку, сообщает РЕН ТВ .

В ходе допроса и предъявления обвинения в кабинете СИЗО Чхапелия* схватил документы через решетку камеры, а затем съел доказательства. При этом среди уничтоженных бумаг были листы с рукописным текстом, которые являлись вещественными доказательствами в рамках уголовного дела.

В отношении Чхапелии* было возбуждено уголовное дело 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации на территории РФ). В настоящее время фигурант отбывает наказание за совершение другого преступления.

В 2020 году, находясь в местах лишения свободы в Минусинске, 45-летний Чхапелия* отрезал собственный язык.

По факту уничтожения доказательств по уголовному делу следователи организовали проверку.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.