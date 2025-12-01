Рестораны, клиники и салоны красоты получают штрафы за музыку на миллионы рублей

Владельцы предприятий общественного питания, салонов красоты и частных медицинских учреждений столкнулись с масштабными штрафами за использование музыкальных произведений. Проверки проводятся по всей стране, сообщает Baza .

Согласно информации, полученной из различных источников, штрафы в размере от 10 тысяч до нескольких миллионов рублей налагаются на организации за воспроизведение музыки, не защищенной авторским правом. Причиной этого послужил пересмотр системы и величины отчислений за фоновое музыкальное сопровождение в коммерческих заведениях.

В начале 2025 года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет повысили соответствующие тарифы.

Владелица пиццерии из Обнинска Екатерина К. поделилась своей историей о том, как получила два уведомления от РАО и ВОИС на общую сумму 392 тысячи рублей за проигрывание восьми зарубежных композиций 80-90-х годов. Проверка была проведена под видом обычного посетителя, который, сделав заказ, некоторое время находился в пиццерии. В результате переговоров Екатерине удалось добиться уменьшения штрафа, исходя из площади ее заведения.

Похожий случай произошел в одном из популярных ресторанов японской кухни в Кирове. Размер штрафа составил полмиллиона рублей. Управляющий ресторана Бехзод Ю. рассказал, что в их заведение также пришел тайный покупатель, который в течение часа вел видеозапись. В тот день на смене находился практикант, который, не разобравшись, поставил музыку из стороннего источника вместо лицензионной.

Предприниматели сообщают, что массово отказываются от трансляции радио, подписок на стриминговые сервисы и даже просмотра телесериалов и музыкальных клипов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.