Ресторан Ra’men загорелся рядом с ВШЭ в центре Москвы

Днем 12 сентября в ресторане Ra’men, который находится рядом со зданием Высшей школы экономики (ВШЭ) на Мясницкой улице в столице, произошел пожар. К месту происшествия приехали пять машин МЧС, сотрудники проводят проверку, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что пожарные расчеты выстроились в одну линию вблизи здания ВШЭ. Под окнами образовательного учреждения также толпились люди.

По словам очевидцев, сначала сотрудники МЧС искали источник пожара в здании ВШЭ. Позднее стало понятно, что происшествие случилось в ресторане Ra’men, расположенном поблизости.

Сотрудники МЧС РФ обследовали здание, они ищут источник пожара. Информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются.

