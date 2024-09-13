Repubblica: ВСУ используют американские пушки 1945 года
У Киева нет ресурсов, чтобы противостоять наступающей России, пишет итальянская газета Repubblica, материал публикует ТАСС.
ВСУ приходится использовать американские пушки М101 1945 года, сказано в публикации. Киев не способен противостоять России.
«Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — указывает автор статьи.
Кроме дефицита техники, украинской армии не хватает обученных бойцов и она бросает в бой необученных новобранцев, сказано в публикации.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Российские военные начали контрнаступление и освобождают захваченные ранее населенные пункты.