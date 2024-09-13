сегодня в 06:35

У Киева нет ресурсов, чтобы противостоять наступающей России, пишет итальянская газета Repubblica, материал публикует ТАСС .

ВСУ приходится использовать американские пушки М101 1945 года, сказано в публикации. Киев не способен противостоять России.

«Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — указывает автор статьи.

Кроме дефицита техники, украинской армии не хватает обученных бойцов и она бросает в бой необученных новобранцев, сказано в публикации.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Российские военные начали контрнаступление и освобождают захваченные ранее населенные пункты.