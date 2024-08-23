Рэперша-феминистка заявила в полицию из-за срыва концертов звонками о «бомбах»

Рэперша-феминистка Анна Енигина устала терять прибыль из-за концертов, сорванных звонками неизвестных. Они прямо перед выступлением сообщают о якобы заложенной бомбе, сообщает Mash .

Исполнительница обратилась за помощью в полицию. По словам Енигиной, концерты срывают те, кто не разделяет ее позицию и не ценит творчество. Рэперша попросила стражей порядка найти злоумышленников и наказать по закону.

Известно, что за один концерт Енигина получает около 100 тыс. рублей.

Сколько именно выступлений ей сорвали сообщениями о ложном минировании, не уточняется. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.