сегодня в 14:36

Рэпер Pharaoh стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в России

В отношении рэпера Глеба Голубина, более известного как Pharaoh, возбудили дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Соответствующее слушание состоится в Никулинском районном суде Москвы, сообщает ТАСС .

Основанием для возбуждения административного дела служит обвинение в распространении информации, пропагандирующей наркотики в Сети. Соответствующие данные размещены в электронной картотеке суда.

«Голубин Г. Г. привлекается по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — говорится в карточке дела.

Рассмотрение дела запланировано на 13 марта.

