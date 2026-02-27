Рэпер Pharaoh стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в России
Фото - © скриншот
В отношении рэпера Глеба Голубина, более известного как Pharaoh, возбудили дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Соответствующее слушание состоится в Никулинском районном суде Москвы, сообщает ТАСС.
Основанием для возбуждения административного дела служит обвинение в распространении информации, пропагандирующей наркотики в Сети. Соответствующие данные размещены в электронной картотеке суда.
«Голубин Г. Г. привлекается по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — говорится в карточке дела.
Рассмотрение дела запланировано на 13 марта.
