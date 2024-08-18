РЕН ТВ: 2 россиянина оказались в больнице после автобусного ДТП в Белоруссии
Фото - © МВД Беларуси
Пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Брест, влетел в дерево, а затем оказался в кювете, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Белоруссии.
В результате столкновения серьезные травмы получили три человека. Их отправили в больницу.
Один пассажир попал в реанимацию. Остальные двое — граждане России.
Ранее под Анапой перевернулся автобус с пассажирами. В ДТП пострадали семь человек.