РЕН ТВ: 2 россиянина оказались в больнице после автобусного ДТП в Белоруссии Происшествия сегодня в 14:50 Фото - © МВД Беларуси

Пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Брест, влетел в дерево, а затем оказался в кювете, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Белоруссии.

В результате столкновения серьезные травмы получили три человека. Их отправили в больницу. Один пассажир попал в реанимацию. Остальные двое — граждане России. Ранее под Анапой перевернулся автобус с пассажирами. В ДТП пострадали семь человек.