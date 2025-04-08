Ректор Псковского госуниверситета обложила «данью» сотрудников вуза

В Псковском государственном университете преподаватели обвинили ректора Наталью И. в хищениях их зарплат. Женщину задержали силовики, сообщает SHOT .

На днях силовики пришли в кабинет 47-летнего ректора. Их внимание вызвал скандал в вузе: преподаватели обвинили главу университете в хищениях зарплат.

По данным сотрудников, ректор повысила большому числу своих подчиненных зарплату, но разницу забирала себе. В вузе данную систему назвали «полюдьем» по аналогии со сбором дани со славянских племен на Руси в Средние века. Более того, официальный доход главы университета рос ежегодно минимум на 2 млн рублей в последние несколько лет.

После начала проверки выяснилось, что ректор живет не в квартире или доме, а в одном из самых дорогих отелей Пскова — в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Там стоимость номеров в сутки стартует от 8,9 тыс. рублей.

Еще силовики выяснили, что глава вуза приобрела две квартиры в московском ЖК «Квартал на Никулинской» (районе Тропарево-Никулино). В 50-метровой и 60-метровой квартирах (за около 26 млн и 30 млн рублей соответственно) живут ее семья и близкие, и ректор большую часть времени проводит там. Одну из жилплощадей она оформила на маму-пенсионерку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Теперь фигурантке грозит до 10 лет тюрьмы.

Наталья И. — доктор биологических наук, профессор. Она родом из Ульяновской области. Псковский государственный университет возглавляет с 2019 года.